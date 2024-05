Jorge Montoya anuncia ley para sancionar difamación tras conocerse que Gobierno nombró a su hijo como agregado naval en EE.UU

Hoy los reflectores apuntan a Jorge Montoya y es que una reciente investigación puso al descubierto que el gobierno de Dina Boluarte, a través de una resolución ministerial, nombró como "agregado naval" en Estados Unidos al hijo del congresista.

La resolución 00870-2023-DE, emitida durante la gestión del exministro de Defensa Jorge Chávez, nombró, entre otros, a José Carlo Montoya Ruibal como agregado naval adjunto a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América y oficial de enlace en el componente naval del Comando Sur de la Marina del país norteamericano.

JORGE MONTOYA SE PRONUNCIA

Tras esta revelación, el congresista Montoya se pronunció mediante sus redes sociales y denunció una presunta difamación por lo que adelantó que presentara proyectos de ley para castigar con prisión efectiva la difamación.

“La falta de escrúpulos llega al extremo de implicar a mi propia familia para servir a intereses que, tanto el presentador como yo, sabemos están manipulados. Esta situación no me debilita, al contrario, me impulsa a promover leyes más estrictas que castiguen con prisión la difamación, no solo para los perpetradores, sino también para los responsables de estos medios que permiten y promueven esta práctica”, escribió Montoya en su cuenta X (antes Twitter).