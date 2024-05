Caso “Los Waykis en la sombra”: Mateo Castañeda cuestiona que la Diviac lo investigue

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, envió una nueva carta desde prisión y cuestionó que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) lo investigue al considerar que carece de objetividad.

“Todos estaremos de acuerdo en que los agraviados de un delito no pueden investigar a los denunciados para evitar venganzas e injusticias. Esto es fundamental en una sociedad civilizada”, se lee en la misiva publicada por su estudio de abogados.

“En mi caso, se dice que habría intentado desarticular a la Diviac logrando la separación de su jefe colchado, luego la misma Diviac me investiga en secreto me allana, me detiene, ahora participa en todas las diligencias y son mis celadores”, agrega.

LLAMA A VILLENA Y SOTO

Castañeda sostuvo que su derecho al debido proceso está siendo violentado y solicitó la intervención del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena; del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; del presidente del Congreso, Alejandro Soto.