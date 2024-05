Mateo Castañeda lanza fuerte acusación contra Carlos Morán: “Me pidió ser ministro”

Mateo Castañeda sigue declarando mientras cumple detención preliminar. Esta vez, el abogado de la presidenta Dina Boluarte aseguró que el exministro Carlos Morán tenía la intensión de convertirse en titular de la cartera del Interior en este Gobierno.

“Tengo pruebas de que fue Morán quien me solicitó con insistencia reunirme con Colchado para demostrar su supuesto manejo de la policía para ser ministro. Ahora intenta ayudar a Colchado, de quien es su padrino, siempre juegan juntos”, sostuvo.

“Comprendo su frustración por no haber conseguido ser ministro del Interior. Pero siempre le explicaba que esa no era mi función y, además, trataba de convencerlo de que no podía ser ministro por sus vínculos con el expresidente Martín Vizcarra”, agregó.

RESPUESTA DE CARLOS MORÁN

La respuesta de Carlos Morán no se hizo esperar. Aseguró que en ningún momento intentó ser ministro del Interior al señalar que ese ciclo se terminó. Asimismo, argumentó que no le interesa ocupar dicho cargo en un gobierno que registra apenas 5% de aprobación.