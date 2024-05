Exministra María Antonieta Alva reaparece en TikTok y confiesa: "Tengo canas desde los 20 años"

La exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, reapareció en redes sociales, tras permanecer un tiempo alejada del escenario político, desde que dejó el sector economía, el cual lideró en plena pandemia durante el gobierno de Martín Vizcarra.

A través de su cuenta oficial en la plataforma TikTok, la extitular del MEF se animó a contra tres datos curiosos sobre ella, entre los cuales, resalta en primer dato: "Tengo canas desde los 20 años", se oye decir al inicio del video.

El segundo dato curioso sobre su vida es que algunas personas la han confundido como una ciudadana pakistaní: "Viví en Pakistán unos meses y por alguna razón la gente pensaba que era de Pakistán, se me acercaban en la calle y me hablaban en urdu (idioma de Pakistán) y yo no entendía nada", añadió.

Finalmente, María Antonieta Alva confesó su fascinación por la artesanía peruana: "Me encantan las cruces de camino [...] un artesano que me gusta mucho es Tater Vera, que es cusqueño", finalizó.