López Aliaga en versión "anime": Alcalde de Lima crea su propia caricatura para TkTok

Con el objetivo de llegar a un público más joven, diferentes funcionarios públicos y políticos en general, vienen adaptándose a las nuevas tendencias y el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, no es ajeno a esto.

A través de su cuenta oficial en la plataforma TikTok, el burgomaestre publicó un pequeño video donde se muestra a sí mismo en una versión caricaturizada, donde además cuenta una pequeña anécdota con unos niños.

"Les quiero contar la anécdota. Yo venía por aquí y estaba recontra cansado y entonces cansado dije mira, regresamos otro día, pero se me acercan varios niños, querían que les firme (sus ropas) y yo les pongo Porky nomás. Uno de ellos me dijo tú no vas a regresar porque eres político, y yo les dije sí voy a regresar y firmé en su pelota Porky regresará", narró el alcalde.