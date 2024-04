Gustavo Adrianzén sobre Cerrón: “Será hallado se encuentre donde se encuentre”

A más de 200 días que lleva de prófugo el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el premier Gustavo Adrianzén reitero su compromiso para dar con su captura y así pueda ser sometido a los órganos de justicia de nuestro país.

Asimismo, el titular de la PCM dejó en claro que no les pesará la mano para investigar a las autoridades sin importarles el cargo importante que puedan ocupar.

“Este gobierno no va a dejar de perseguir a los que cometen delitos. No habrá impunidad, no me importa de quien se trate (…) El brazo de la justicia es muy largo y allí donde se ha escondido Vladimir Cerrón, lo vamos encontrar y lo vamos a traer ante la justicia”, mencionó.

TWEETS DE CERRÓN

Desde clandestinidad, Vladimir Cerrón continúa haciendo de las suyas en las redes sociales y ha registrado más de 600 mensajes por su cuenta de “X” donde crítica el accionar del gobierno para dar con su intervención.