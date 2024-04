Sigue en modo "Chamán": Guido Bellido consultará a las hojas de coca la ubicación de Cerrón

El congresista y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, se pronunció sobre la situación del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien más de 200 días en la clandestinidad desde que fue sentenciado por el caso Aeródromo Wanka.

En declaraciones a la prensa, el exintegrante de la bancada del lápiz aseguró no tener ningún tipo de vínculo con el sentenciado líder perulibrista, desde que tomó la decisión de dejar la bancada.

"No tenemos ninguna vinculación, hemos tenido espacios políticos con el señor Cerrón, pero cuando hemos decidido tomar un camino distinto, esos niveles de vinculación han cesado y no sabemos su situación personal", dijo.

CONSULTARÁ A LAS HOJAS DE COCA

No obstante, fiel a su estilo, Bellido Ugarte anunció que consultará con las hojas de coca sobre la ubicación de Cerrón Rojas, tal como hizo anteriormente para saber si el séptimo retiro de las AFPs sería aprobado: "No he consultado ese tema, pero lo voy a ver", sostuvo.