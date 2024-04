Gustavo Adrianzén sobre silencio de Dina Boluarte en Fiscalía: “No significa obstrucción a la justicia”

Tras conocerse que la presidenta Dina Boluarte guardó silencio en su llegada al Ministerio Público para hablar sobre las contrataciones del amigo Nicanor Boluarte, Víctor Torres Merino en las oficinas del Midis, el premier Gustavo Adrianzén defendió a la dignataria.

En declaraciones, el titular de la PCM manifestó que el silencio de Boluarte Zegarra no quiere decir que este amañando cosas durante su gestión.

“El silencio en material procesal es derecho del ciudadano. Puede guardar silencio hoy y declarar en la próxima audiencia. No podemos aplicar aquello del que calla otorga. Eso procesalmente no aplica, no lo vayan a pensar”, sostuvo.

SOBRE LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Luego de que se conociera una actitud altanera de la ministra de Comercio Exterior y Turismo en Cusco donde protagonizo un intercambio de palabras con un hombre de prensa, Gustavo Adrianzén aseveró que Elizabeth Galdo esclarecerá el tema en su llegada a la capital.

Sobre los 200 días que lleva prófugo el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el ministro del Interior (Mininter) Walter Ortiz indicó que su captura se estará dando muy pronto para intereses de todos los peruanos.