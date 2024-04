Congresista Darwin Espinoza sobre inicio de diligencias en su contra: "No tengo temor a nada"

El parlamentario Darwin Espinoza restó importancia a las diligencias preliminares que inició la Fiscalía de la Nación en su contra por la presunta comisión del delito de peculado de uso. Dijo que se pondrá a disposición de las autoridades para esclarecer las acusaciones que lo involucran en hechos irregulares.

"Estoy yendo hacia mi despacho para ver si ha llegado una notificación dándome cuenta de la apertura de la investigación, si es así, estaré en las próximas horas apersonándome al Ministerio Público para ponerme a disposición (...) ¿Alguna vez me han visto con temor? No tengo temor a nada, no he hecho nada irregular. A mí no me van a encontrar haciendo nada malo. Que se investigue y se esclarezca", declaró.

BUSCANDO FIRMAS

Por otro lado, el legislador Espinoza Vargas, representante de la bancada de Acción Popular, indicó a Exitosa que, los empleados acusados de buscar las firmas para conseguir la inscripción del partido Movimiento Regional Adelante Áncash, continúan trabajando normalmente en su despacho congresal.

"(¿Los trabajadores acusados de participar en esta actividad siguen trabajando?) Si claro, ellos continúan. Como ya he podido explicar, tres de ellos estaban suspendidos cuando aparentemente han estado haciendo estas actividades y uno de ellos estaba con licencia de enfermedad. El Ministerio Público y la Comisión de Ética se encargarán de esclarecer todos los hechos", señaló.

PRESUNTO DELITO

Como se sabe, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra el congresista Darwin Espinoza, por la presunta comisión del delito de peculado de uso (recursos humanos y logísticos), en agravio del Estado. El Ministerio Público informó que el tema está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.