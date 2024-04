Abogado Julio Rodríguez: “Nuestro sistema de justicia tiene graves falencias”

Los cuestionamientos contra el sistema de justicia peruano persisten entre la ciudadanía, y en esta ocasión, el ex primer ministro Gustavo Adrianzén también ha expresado su opinión sobre el actuar de jueces y fiscales.

Como se sabe, en múltiples ocasiones, se ha observado que estos funcionarios no aplican la ley de manera rigurosa, lo que ha resultado en la liberación de personas implicadas en diversos delitos.

El abogado penalista Julio Rodríguez ha destacado las graves deficiencias del sistema de justicia, atribuyendo gran parte de ellas a las demoras en la implementación del nuevo código procesal penal. "Este código solo puede ser eficaz si todos comprenden claramente sus roles y si se les asignan los recursos adecuados para desempeñar sus funciones correctamente", señaló.

Según el especialista en derecho penal, en el país existe un déficit de fiscales de aproximadamente ocho por cada uno, lo que significa que se requieren más fiscales para realizar con eficacia el trabajo que actualmente realiza uno solo. Esta misma situación se replica en el trabajo de los jueces. "Si hoy en día contamos con dos jueces, deberíamos tener cinco. Lamentablemente, esta es nuestra realidad, y es evidente que el sistema no está respondiendo adecuadamente", agregó.

Asimismo, Rodríguez enfatizó que, hasta el momento, el Poder Judicial no está liberando delincuentes ni condenando inocentes con el nuevo código procesal penal. "Quienes liberan a los delincuentes es porque no se lleva a cabo un procedimiento adecuado en la fiscalía, y quienes condenan a inocentes lo hacen cuando la defensa no cumple con su papel correspondiente. El juez debe mantener una imparcialidad absoluta y resolver conforme a las pruebas presentadas por ambas partes", explicó.

BANDAS CRIMINALES LIBERADAS

Finalmente, Rodríguez se refirió a las detenciones de organizaciones criminales por parte de la policía, muchas de las cuales han resultado en liberaciones. Según él, la policía debe presentar ante la fiscalía los fundamentos específicos para justificar la prolongación de la detención más allá de las 48 horas.

"En este caso, la Fiscalía puede extender la detención si se trata de una organización criminal, pero para que esto sea posible, la policía debe contar con los fundamentos adecuados. Si la policía no establece que se trata de una organización criminal, entonces las personas detenidas deben ser liberadas antes de las 48 horas", concluyó.