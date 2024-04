Patricia Benavides niega haber cometido un delito: "no tengo miedo a la destitución”

Durante la audiencia, Patricia Benavides aseguró que no ha cometido ningún delito y calificó el informe de la magistrada Inés Tello, que propone su destitución por la presunta comisión de cuatro "faltas graves" durante su gestión como fiscal de la Nación, de “exprés” y "fantasioso”.

ACTUALIZACIÓN

10:08 a.m.

La JNJ da por concluido el informe oral de Patricia Benavides, en el marco del pedido de destitución.

9:55 a.m.

Benavides respondió reveló que sí removieron a otros fiscales durante su gestión por "baja productividad", al ser consultada por la doctora Zavala sobre el caso de Revilla.

9:53 a.m.

El abogado culmina su sustentación.

9:31 a.m.

El abogado Jorge del Castillo interviene y señala que no le han respondido a su pedido de reprogramación.

9:26 a.m.

"No tengo miedo a la destitución porque sé que la justicia prevalecerá, no he venido a pedir compasión, vengo a luchar con dignidad para salvar mis años de servicio al Perú", dijo Benavides.

9:25 a.m.

"No me creo infalible, pero no he cometido ninguna falta disciplinaria, menos un delito", añadió.

9:23 a.m.

La extitular del Ministerio Público asegura que las versiones de su exasesor Jaime Villanueva no se han terminado de corroborar.

9:19 a.m.

"El informe de la instructora debe irse al archivo", dijo, agregando que la "señora Tello ha usurpado la función fiscal y jurisdiccional".

9:15 a.m.

La suspendida exfiscal de la Nación calificó el informe de Inés Tello de "exprés" y "fantasioso", alegando que responde a venganzas políticas.

"Aquí no vengo a buscar ser la buena de la historia", sostuvo, alegando que pide "imparcialidad".

Captura JNJ

9:13 a.m.

Benavides llega a la audiencia con su abogado Jorge del Castillo.

SIGUE LA AUDIENCIA EN VIVO AQUÍ.

9:00 a.m.

De acuerdo a la página oficial de Facebook de la JNJ, a las 10 a.m., iniciará la audiencia sobre el caso de la fiscal suprema provisional Azucena Inés Solari Escobedo.

NOTA ORIGINAL

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa hoy, desde las 9 a.m., el pedido de “destitución” contra la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides como parte del proceso disciplinario en su contra.

La magistrada Inés Tello, ponente del caso, presentó un informe en el que recomienda la destitución de Benavides tras comprobar cuatro faltas “muy graves” en su actuación como cabeza del Ministerio Público.

SOLICITAN REPROGRAMACIÓN

El excongresista y abogado de Benavides, Jorge del Castillo, recordó el día de ayer que solicitaron una reprogramación, alegando que les impusieron plazos cortos para desarrollar su defensa.

“Lo correcto, lo ético, sería que se reprogramara (la citación), pero si no lo hacen e insisten en (citarnos para ver) este tema, por supuesto que vamos a asistir y porque tenemos los argumentos para dar las respuestas apropiadas (al informe)”, indicó Castillo en RPP.

FALTAS

Tello asegura que la extitular del Ministerio Público incurrió en las siguientes faltas: interfirió en la investigación fiscal que se le sigue a su hermana Emma Benavides Vargas por presunto cobro de coimas, tuvo un trato degradante a la fiscal suprema provisional Revilla Corrales, a quien retiró; favoreció indebidamente al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, y emitió resoluciones sin motivación.