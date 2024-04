Patricia Benavides califica de "sesgado" informe que recomienda su destitución del Ministerio Público

Esta tarde, en conferencia de prensa, la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, rechazó el informe de la magistrada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello, que busca destituirla por “faltas muy graves” del cargo.

Asimismo, calificó el referido informe de “sesgado, arbitrario y tendencioso (…) La instructora de la JNJ, que no es fiscal ni juez, ha quebrantado el orden jurídico dando por corroborado los dichos de un aspirante a un colaborador eficaz”, señaló.

“La instructora Tello de Ñeco ha dicho que un aspirante a colaborador eficaz es fiable, cuando todos los abogados sabemos que es falso. Esos dichos requieren un alto nivel de corroboración para condenar o aplicar una sanción de destitución”, indicó.

NO ME DEJARÉ AMILINAR

Dijo también que “Todas mis decisiones han sido actos de gestión y de gobierno con soporte técnico y conforme a la constitución y a la ley orgánica del Ministerio Público”. Aclaró que en su gestión al frente de la Fiscalía “No ha cambiado fiscales para favorecer a nadie”.

“Nunca he buscado impunidad, por eso me reafirmo que los actos de gobierno y de gestión del Ministerio Público deben ser controlados por un órgano con potestad jurisdiccional y no la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”, declaró enfática.

Finalmente, manifestó que “No me dejaré amilanar, no me dejará pisotear, se luchar por mi dignidad de mujer, madre y fiscal. El día 18 estaré presente y expondré mi defensa, pero primero he querido dirigirme a todos los peruanos”.