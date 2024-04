Alcalde de Tacna se suma al trend "get ready with me"

Con el objetivo de llegar a un público más joven, diversos políticos y funcionarios se vienen adaptando a las tendencias en redes sociales, y el alcalde de la ciudad de Tacna, Pascual Güisa, no es ajeno a ello.

El burgomaestre de la heroica ciudad del sur del Perú se ha sumado al popular trend de TikTok "Get Ready With Me" o "Alístate conmigo" en español, donde compartió con sus seguidores las actividades que realiza en su día a día.

En el video subido a dicha red social, la autoridad de Tacna muestra sus actividades de inicio a fin, levantándose a las 5 de la mañana para ir a supervisar obras en distintos puntos de la ciudad.