Retiro AFP 2024: Pleno del Congreso aprueba desembolso de hasta 4 UIT

ACTUALIZACIÓN

En una decisión que marca un precedente importante en la gestión de los fondos de pensiones en Perú, el Congreso de la República ha aprobado una nueva ley que permite a los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas personales.

La ley, que contó con un amplio respaldo tanto de la oposición como de los partidos oficialistas, permitirá a los afiliados accedan a una parte significativa de sus ahorros previsionales.

La medida apunta a beneficiar a más de 3 millones de peruanos que han visto afectados sus ingresos en los últimos tiempos.

MINUTO A MINUTO

19:00 p.m.

Con más de 90 votos a favor, el Legislativo decidió habilitar el desembolsó de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

18:40 p.m.

Con 75 votos a favor, 24 votos en contra y 0 abstenciones, el Legislativo optó por mantener los proyectos del séptimo retiro de las AFP.

17:51 p.m.

Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, mencionó que se tiene que “hacer justicia” en beneficio de más de ocho millones de personas que se encuentran aportando al sistema privado de pensiones.

17:37 p.m.

La congresista Martha Moyano, de la bancada Fujimorista, mencionó que algunos de sus colegas “no están siendo sinceros”, luego de que el Pleno rechazara aprobar el retiro de la AFP.

17:34 p.m.

Se aprobó debatir por separado el retiro del dienro de las AFP y la reforma del sistema de pensiones propuesta por Fuerza Popular.

17:17p.m

El Congresista de la bancada de Podemos, José Luna, solicitó una cuestión previa debido a los cambios que ha presentado Fuerza Popular sobre el retiro de las 4UIT de las AFP.

17:01 p.m

El proyecto del séptimo acceso a los fondos privados de pensiones aún espera su agenda en el Pleno del Congreso, pero ya tendría los votos necesarios para aprobarse.

16:11 p.m

El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, ha presentado un proyecto de ley para que ya no sea obligatorio afiliarse al sistema nacional de pensiones o al sistema privado de pensiones.

15:55 p.m

La bancada fujimorista ha presentado un texto sustiturio sobre el retiro de las 4UIT; sin embargo, condicionan la obtención de este dinero a implementar, además, una reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Dentro de los cambios, destaca la propuesta de que trabajadores independientes también aporten al SNP.

15:20 p.m

César Revilla, anunció que su bancada ha culminado el texto sustitutorio sobre el proyecto de ley para el séptimo retiro de la AFP.

15:02 p.m.

Los congresistas retomaron la sesión de este jueves 11 de abril, luego de haberse suspendido a las 13:00 por pedido de Fuerza Popular.

12:57 p.m.

Se suspende la sesión hasta las 3:00 p.m.

12:52 p.m.

"Si queremos solucionar los problemas de fondo contra los abusos de la AFP, esta no es la medida. No podemos entrar con medidas que no van a solucionar el problema de fondo", sostuvo la congresista Rosangella Barbarán.

12:40 p.m.

El congresista Guido Bellido se mostró a favor del desembolso. Adicionalmente, indicó que según la hoja de coca que había leído, esta medida se aprobará hoy.

"La gente en este momento requiere estos fondos para pagar deudas a los bancos (...) para asumir situaciones de salud (...), para asumir responsabilidades en temas de educación", además de hacer mención de las personas que se encuentran sin trabajo.

11:43 am.

El presidente de la Comisión de Economía sustentó el dictamen de los proyectos de ley: 3585, 4190 y otros.

11:40 a.m.

Después de la votación, en la que se rechazó la censura de la ministra de Cultura, se dio inicio al debate sobre las AFP.

9:57 a.m.

NOTA ORIGINAL

Hoy, jueves 11 de abril, el pleno del Congreso debatirá el dictamen sobre el retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 20,600, de las AFP para todos los afiliados.

Desde las 10 a.m., la representación nacional se reunirá en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo. De acuerdo con el artículo 52 del Reglamento del Congreso, se necesita de una mayoría simple para aprobar el dictamen de la ley.

ANTECEDENTES

El pasado martes, la Junta de Portavoces acordó priorizar el debate del dictamen de los PL 3585, 4201, y otros, que plantean autorizar el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones.

Como bien se sabe, este ya ha sido aprobado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

"La presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de Fondo de Pensiones, sin ninguna excepción, el retiro facultativo de sus fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización, hasta por el monto de cuatro (04) unidades impositivas tributarias (UIT)”, se lee en el dictamen aprobado.