Keiko Fujimori reaparece en TikTok y reclama que "le echan la culpa de todo"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reapareció en redes sociales y publicó un curioso video donde reclama que "le echan la culpa" de todos los problemas sociopolíticos que acontecen en nuestro país.

En el video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la excandidata presidencial cuestionó que se la responsabilice por diferentes casos, como las decisiones del Poder Judicial y hasta los movimientos telúricos en nuestro país.

"Keiko tiene la culpa, he escuchado esto tantas veces... o sea, si sacan a un periodista de un canal, Keiko tiene la culpa, si es que hay un temblor, Keiko tiene la culpa, si el Poder Judicial hace mal su trabajo, Keiko tiene la culpa. Quiere decir que yo he hecho que me metan tres veces a prisión sin justificación alguna", cuestionó Fujimori Higuchi.