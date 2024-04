Gobernador de Cusco reveló que Wilfredo Oscorima le "facilitó" un Rolex tras verlo "con la muñeca vacía"

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, dio a conocer a la Fiscalía Anticorrupción que la autoridad regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le facilitó un reloj Rolex tras verlo con la “muñeca vacía”.

"Hoy, ya en los plazos establecidos, acabo de hacer entrega de dichos relojes y que en ese espacio procederemos con las diligencias que corresponda. No necesito que me rompan la puerta para que, efectivamente, uno tenga que deslindar con actos de corrupción y transparencia", señaló Salcedo, según RPP.

"Me lo facilitó el Gobernador de Ayacucho. Me lo facilitó porque me vio con la muñeca vacía. En ese sentido, nosotros accedimos sin pensar ni imaginar que era un Rolex. Ha sido un error mío haber accedido a ponerme en la muñeca un reloj del Gobernador Oscorima. Pido disculpas a la población", añadió en el marco de la investigación preliminar que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte por tener en su poder relojes de alta gama, no declarados.

DOS RELOJES QUE SERÍAN IMITACIÓN

Por otro lado, la autoridad regional del Cusco dio a conocer que en el 2023 y enero, le obsequiaron dos relojes Rolex; no obstante, estos no eran originales, ni superaban los mil soles.

"Werner Salcedo no tiene un Rolex. En segundo lugar, yo he recibido de regalo dos relojes que son imitaciones confirmadas por quienes me lo regalaron", sostuvo, evitando revelar la identidad de las personas que tuvieron este gesto con él.