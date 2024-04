Waldemar Cerrón recita poema en el Congreso: " Me gustan tus manos, no solo por acariciarme”

Últimamente, varios congresistas han estado activos en redes sociales, específicamente en la plataforma TikTok, donde han estado compartiendo contenido frecuentemente relacionado con sus labores en el Congreso, así como sus pasatiempos fuera del pleno.

Uno de los legisladores que ha mostrado mayor actividad en los últimos días es el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien ha estado publicando videos relacionados con la música, el baile y, en esta ocasión, recitando un poema en las instalaciones del pleno.

En el poema recitado por el parlamentario Cerrón se escucha: "Me gustan tus labios, no por la forma que tienen, sino por las palabras que expresan. Me gustan tus manos, no solo por acariciarme, sino por las acciones que eres capaz de realizar con ellas", dijo en el inicio de su recital.

Es importante mencionar que el congresista llevaba puesto un polo de su hermano, Vladimir Cerrón, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

DEDICADO A LAS MUJERES

Es relevante destacar que el poema dedicado por Waldemar Cerrón se dio en el marco de la celebración del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo. Sin embargo, recientemente salió a la luz, generando diversas reacciones en la plataforma por parte de los usuarios.