Vizcarra pasó Semana Santa con perrita "Morita": "Para mascotas soy un buen chef"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, se pronunció tras haber pasado la Semana Santa sin sus familiares, luego que el Poder Judicial rechazó su solicitud para viajar del 27 al 30 de marzo a Piura.

En su video subido a la plataforma TikTok, el exjefe de Estado manifestó que su Semana Santa la pasó al lado de su perrita "Morita", a quien se encargó de cuidarla y darle de comer durante el feriado largo.

"Mi familia ha viajado y a mí no me han dejado ir y me han dejado a cargo de Morita, la perrita, la mascotita, tierna ella [...] estamos cocinando para Morita una pequeñita pechuga de pollo, muy chiquita para su tamaño [...] para, por lo menos mascotas, soy un buen chef", dijo.