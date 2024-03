Congresistas se pronuncian sobre allanamiento a Palacio de Gobierno y casa de presidenta Boluarte

Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron sobre el allanamiento que realiza la Fiscalía de la Nación a la casa de la presidenta Dina Boluarte y también a Palacio de Gobierno, que se inició anoche y que se prolonga hasta esta mañana, por el caso de los relojes Rolex.

Al respecto, el parlamentario no agrupado, Carlos Anderson, elevó el tono contra la mandataria señalando que los relojes de marca Rolex habrían sido adquiridos de manera irregular. “Ya no me cabe dudas que esas joyas han sido adquiridas de una manera irregular y, probablemente, corrupta”, declaró a RPP.

PASO AL COSTADO

Por su parte, el legislador de Somos Perú, Héctor Valer, criticó a la jefa de Estado por no dar facilidades a la Fiscalía para realizar su trabajo indagatorio. “La señora Boluarte si tuviese principio moral, debería renunciar a la presidencia y, de esa manera, tranquilizar el país”, expresó.

A su turno, el parlamentario de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sostuvo que, ante esta conducta “condenable”, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra debería dar un "paso al costado para dar una salida política a esta situación".

MOSTRAR FACTURAS

Sobre el tema, Alejandro Muñante Barrios, congresista de la bancada de Renovación Popular, invocó a las fuerzas democráticas del país a ser “implacables” con la presidenta Dina Boluarte, así como con el investigado exmandatario Pedro Castillo Terrones.

Finalmente, el vocero de la bancada de Perú Bicentenario y expremier, Guido Bellido Ugarte, señaló que la mandataria Dina Boluarte debe mostrar las facturas de los relojes marca Rolex que tiene en su poder ya que "el país exige la verdad" sobre este caso. Con información de RPP.