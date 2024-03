Eduardo Pérez Rocha sobre cuaderno de ocurrencias: "Esto es por seguridad"

El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, se pronunció sobre las recientes declaraciones del premier Gustavo Adrianzén, quien cuestionó el contenido del cuaderno de ocurrencias que registra los ingresos y salidas de la vivienda de Dina Boluarte.

En conversación con Panamericana Televisión, el extitular de la PNP expresó su desacuerdo con lo dicho por Gustavo Adrianzén y explicó que la existencia del cuaderno de ocurrencias se debe a motivos de seguridad.

"Esto es por seguridad. Imagínate, entra una persona, el policía no lo identifica, no sabe el tiempo que ingresó y sin embargo, al momento que esta persona, que no ha sido registrada, sale y se pierden cosas, imagina que se roben los relojes de Dina Boluarte", indicó.

¿QUÉ DIJO EL PREMIER?

Durante una reciente conferencia, el premier Gustavo Adrianzén cuestionó la existencia del cuaderno de ocurrencias y señaló que esto sería una práctica que habría utilizado el expresidente Pedro Castillo para "reglar" a sus ministros.

"He tenido información –y esto lo pongo entre comillas y con cargo a revisarlo- que este habría sido un método que el felón Pedro Castillo introdujo en su gabinete para seguir, supongo yo, o reglar a sus ministros. Me imagino que desconfiaba de todos, no puedo asegurar que así sea, pero en todo caso la información que se haya dispuesto llevar estos cuadernos a los domicilios habría provenido de ese momento”, manifestó.