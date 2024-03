Martín Vizcarra tras allanamiento a su vivienda: "No encontraron armas, drogas y menos Rolex"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, se pronunció luego que el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía allanó sus viviendas en Lima y Moquegua como parte de la investigación que se le sigue.

En declaraciones junto a simpatizantes de su partido político, Perú Primero, el exmandatario aseguró que las autoridades no hallaron ningún dinero u objeto ilícito, en ese sentido, aprovechó para mandar una indirecta a la presidenta Dina Boluarte por el escándalo de su reloj Rolex.

"No han encontrado armas, no han encontrado explosivos, no han encontrado drogas, no han encontrado dinero, no han encontrado joyas y no han encontrado relojes y menos relojes Rolex", dijo.