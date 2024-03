"Soy Peruana": Patricia Chirinos y su trend en TikTok

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, utilizó sus redes sociales, pero no para hablar y despotricar contra la "mafia caviar" que siempre menciona, en esta ocasión, la parlamentaria realizó un curioso trend.

A través de su cuenta en la plataforma TikTok, la también presidenta de la Comisión de Defensa compartió un video sobre sus gustos y costumbres que la identifican como ciudadana peruana.

"Soy peruana y obviamente me gusta el ceviche bien picante. Soy peruana y obviamente no te voy a decir no seas chismoso, te voy a decir no seas sapo. Soy peruana y obviamente siempre le voy a pedir la yapita a la casera. Soy peruana y obviamente soy fuerte y guerrera. Soy peruana y obviamente defiendo la democracia", se oye decir a la legisladora.