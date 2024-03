Inés Tello pide al Congreso que se declare inexistente su inhabilitación: “sigo siendo miembro de la JNJ”

La exintegrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello de Ñecco, envió un documento dirigido al presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitando que se declare inexistente la resolución que acordó su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.

En la misiva argumenta que la votación obtenida no cumple con el recuento oficial de votos necesarios e hizo énfasis en que no se debió contar la votación del parlamentario José Luna Gálvez, de Podemos Perú, por ser integrante de la Comisión Permanente.

“Tanto el artículo 100 de la Constitución como el artículo I) del Reglamento del Congreso establecen que, en la votación del pleno en el juicio político, no participan los miembros de la Comisión Permanente”, se lee.

SEÑALA QUE LEGALMENTE SIGUE SIENDO INTEGRANTE DE LA JNJ

En otra parte del texto sostiene que a “la luz de la Constitución y del Reglamento del Congreso”, considera que sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“La resolución legislativa dispone mi inhabilitación, pero no mi destitución. Como no he sido destituida de la JNJ, mi cargo de integrante de este órgano constitucional autónomo no ha quedado vacante”, agregó.

Como bien se recuerda, el 8 de marzo, se publicó en diario oficial El Peruano las resoluciones legislativas que imponen una inhabilitación de 10 años en la función pública para Inés Tello y Aldo Vásquez.