Trujillo: César Acuña asegura que "a más memes, más obras"

El gobernador regional de La Libertad, Cesar Acuña, manifestó su descontento durante la inauguración de una institución educativa al mencionar que cada vez que lleva a cabo una obra, se generan memes sobre él.

"Hoy voy a hacer un meme a propósito, ¿saben por qué se ponen picones? Porque soy auténtico, no soy hipócrita, digo lo que siento y pienso, y eso no le gusta a la competencia. Y no es culpa de los medios, es culpa de quienes utilizan a los medios", expresó el gobernador regional.

AUTÉNTICO

Las declaraciones de Acuña revelan su percepción de que los memes surgidos a raíz de sus obras son producto de una estrategia de sus adversarios políticos para desacreditarlo.

El gobernador regional hizo hincapié en su carácter auténtico y en su disposición a expresar sus opiniones sin reservas, lo cual, según él, no es apreciado por aquellos que compiten contra él.