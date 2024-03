Dina Boluarte inaugura el año escolar 2024

La presidenta de la República, Dina Boluarte, estuvo este lunes 11 de marzo en el colegio Jorge Basadre del distrito de Los Olivos, donde brindó una conferencia en el marco del inicio del año escolar 2024.

En su pronunciamiento ante decenas de escolares, la jefa de Estado que la Educación es la prioridad en su gobierno y seguirán apostando por ella, así como fortalecer la lucha contra la corrupción.

"La enseñanza tiene que ser en valores éticos a efectos de que las nuevas generaciones tengan como principio no ser corrupto ni dejarse corromper, porque esa ha sido la lacra que ha llevado al subdesarrollo y al olvido [...] nuestra prioridad es la educación y seguiremos apostando por ella", dijo.

Incluso, Boluarte Zegarra se animó a contar una anécdota de cuando era pequeña, para animar a los escolares a vacunarse: "No vayan a hacer como lo que yo hice en algún momento cuando tenía 8 años que por no quererme vacunar me escapé por la ventana pero al día siguiente en mi casa me atraparon a las 6 de la mañana e igual me vacunaron", narró entre sonrisas.