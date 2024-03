César Acuña no descarta ser candidato presidencial en el 2026

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, no descartó postular como candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales que se realizarán en el año 2026.

En entrevista para el programa "La Hora de la Región" el también líder de Alianza Para el Progreso (APP) indicó que, si bien está enfocado en su trabajo como gobernador regional, los militantes desean que represente al partido en las siguientes elecciones, lo cual confesó que "lo emociona".

"Me emociona porque hay 500 mil militantes de APP en todo el Perú, somos el partido con más militantes y esos 500 mil, todos aspiran a que el fundador sea el candidato, pero yo he dicho que hoy mi prioridad de las 24/20, además el 2026 está muy lejos y en el Perú tú no sabes lo que pasa mañana en política", dijo.