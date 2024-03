Congreso debate hoy informe final: así se defendieron los miembros de la JNJ ante el pleno

ACTUALIZACIÓN

Tras el ejercicio de la defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se suspendió la sesión hasta las 3:00 p.m.

12:35 p.m. “No es cierto que yo esté obligada a renunciar, no es cierto que mi permanencia viole la Constitución, mi nombramiento y mi permanencia en la Junta no viola norma alguna, es legal. Y yo les pido a ustedes un voto reflexivo porque este juicio será recordado porque va a sentar un precedente, como ya lo han dicho, sobre el respeto que tiene en este Congreso sobre los derechos humanos sobre todas las personas, y en particular de las personas mayores de edad. Somos útiles, somos honestos y tenemos derecho a ejercer la función pública”, indicó Luz Inés Tello.

11: 55 a.m. “Yo tengo la seguridad y la confianza de que en el debate que se va a desarrollar, va a primar la prudencia”, dijo Henry Ávila, quien renunció a la JNJ en el marco de las declaraciones que brindó Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su condición de colaborador eficaz.

11:42 a.m. Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, pidió a los legisladores "detener un atentado contra la institucionalidad del país".

11:13 a.m. El abogado Samuel Abad presentó diez razones por las cuales "no existe infracción constitucional" y sostuvo que el límite de los 75 años es para el ingreso a la JNJ y que no se puede comparar el caso de Tello con jueces y fiscales porque ellos no hacen carrera y son designados por 5 años.

10:40 a.m. Esdras Medina, expone los argumentos de la denuncia constitucional contra los magistrados. Previamente, Camones explicó por qué se rechazó recusación contra el legislador sobre la mencionada cuestión.

10:21 a.m. La parlamentaria Lady Camones detalla el informe final contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por la presunta infracción constitucional de los artículos 156 (inciso 3) y 139 (inciso 3) de la Constitución.

10:10 a.m. Inicia la sesión tras contarse con el quórum reglamentario.

NOTA ORIGINAL

El pleno del Congreso tiene en agenda debatir y votar este jueves, desde las 10:00 a.m., el informe final sobre la denuncia constitucional que propone la inhabilitación en la función pública por 10 años de los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo a lo dispuesto por la Junta de Portavoces, las intervenciones de los legisladores se prolongarán por un total de tres horas. Para que la sanción a dichos funcionarios prospere se requiere el voto mínimo de 66 parlamentarios, sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente.

Al iniciar la sesión, los magistrados de la JNJ tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

Dicha denuncia fue formulada por el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) contra los miembros de la JNJ: Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, quien renunció al cargo; Antonio de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán por la presunta infracción de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución, y contra Luz Inés Tello de Ñecco por la presunta infracción del artículo 156, inciso 3, de la Constitución.

¿QUÉ BANCADAS VOTARÍAN A FAVOR DE LA INHABILITACIÓN?

De acuerdo al diario El Comercio, legisladores de las bancadas de Avanza País, Perú Libre, Somos Perú y Renovación Popular han adelantado que votarán a favor de la inhabilitación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

Por otro lado, en el caso de los congresistas de Podemos Perú y Acción Popular hay posturas divididas; APP apuntaría solo algunos magistrados sean sancionados; mientras que Cambio Democrático reiteró su postura en contra.