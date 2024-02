Rafael Vela sobre Jaime Villanueva y Patricia Benavides: “nos unía un vínculo de amistad"

El fiscal Rafael Vela se pronunció sobre las declaraciones que brindó Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, sobre un presunto favorecimiento al expresidente Pedro Castillo y a la mandataria Dina Boluarte para excluirlos de las investigaciones por lavado de activos. A raíz de este tema, el suspendido coordinador del Equipo Especial Lava Jato señaló que estas afirmaciones deben ser objeto de corroboración.

Al ser consultado sobre la relación que tenía con Jaime Villanueva, reveló que lo conoce desde el 2015 y que incluso tenían un vínculo laboral y de amistad.

"Siempre nos reuníamos con otras amistades conjuntamente. No recuerdo que el señor Villanueva haya estado en mi casa, lo que sí puedo decir es que nos unía un vínculo de amistad que también unía a la señora Benavides, los tres éramos amigos producto de la relación de trabajo", reveló el suspendido fiscal, según Canal N.

VLADIMIR CERRÓN

Durante la conferencia de prensa que brindó luego de llegar a Lima, profundizó más sobre las declaraciones que dio en horas de la mañana al llegar de un viaje a Estados Unidos.

"La investigación que teníamos bajo responsabilidad en el caso del financiamiento de campaña de Perú Libre se deriva de la investigación de Los Dinámicos del Centro de Junín. Nosotros no somos una fiscalía que originariamente haya tenido el caso Dinámicos del Centro. Y eso es deliberado. Porque el señor (Vladimir) Cerrón sabe que el caso de Los Dinámicos del Centro lo ve una coordinación distinta, que es la de Lucha contra la Corrupción", señaló Vela Barba, según RPP.

Adicionalmente, ratificó desconocer al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia y a la congresista Ruth Luque.

"No conozco a la congresista Ruth Luque, no conozco al señor Vladimir Cerrón. La única vez que he visto al señor Vladimir Cerrón ha sido en una audiencia virtual donde he sido el fiscal que sustentaba la apelación que buscaba su prisión preventiva. De hecho, el señor Cerrón es un prófugo de la justicia por un mandato de prisión preventiva que ha sido promovido precisamente por el fiscal Richard Rojas, un fiscal de lavado de activos donde yo era coordinador de ese subsistema", indicó.