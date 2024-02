La Libertad: Ronda campesinas se preparan para solicitar formalmente armas al gobierno regional

Luego del fracaso del estado de emergencia, el Ejecutivo ahora desliza la posibilidad de dotar de armas de fuego a las rondas campesinas para combatir la delincuencia. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, fue el responsable de poner sobre la mesa una vez más esta polémica iniciativa.

En exclusiva 2024 en 24 Horas conversó con el presidente de la Asociación de Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, que ya se alista para solicitar formalmente las armas al gobierno regional de La Libertad.

“Lo que necesitamos es retrocargas nada más, no queremos pistola no queremos R 15, queremos escopetas retrocarga para asustar, no queremos matar, un disparo con retrocarga suena más fuerte”, dijo Santos Quispe, presidente de Rondas Campesinas de la provincia de Pataz.

ROL DE LAS RONDAS CAMPESINAS

Cabe recordar que rondas campesinas tuvieron un rol crucial durante la época del terrorismo, ya que de manera organizada protegieron a sus comunidades y lucharon directamente contra los subversivos, sin embargo, ya en la actualidad, en los últimos se han reportado casos y denuncias de abuso, sobre todo a mujeres.