Jorge Chávez sobre uso de armas por rondas campesinas: “No he cerrado ninguna posibilidad”

En medio de los constantes casos de crimen que se vienen registrando en el Perú, diversas organizaciones campesinas de Pataz en La Libertad se estarían preparando para el uso de armas de fuego para luchar contra la criminalidad.

Ante esta idea, el ministro de Defensa (Mindef), Jorge Chávez Cresta manifestó que está idea podría debatirse en los próximos días por lo que no se descartó una pronta implementación.

"Yo no he cerrado ninguna posibilidad ni la he aprobado, eso depende de las evaluaciones que estamos realizando, recordemos que los comités de autodefensa y las rondas campesinas contribuyeron en la lucha contra el terrorismo en pro de la pacificación (…) No podemos descartar poder trabajar y coadyuvar este esfuerzo con la población para realizar estos actos en la zona", expresó a un medio local.

SOBRE EL FRONTÓN

Jorge Chávez no pudo ser ajeno a las propuestas del Parlamento para una reapertura del penal ‘El Frontón’, El Sepa y la ampliación del centro penitenciario de Challapalca y señaló que para realizarse todo ello conllevaría a trabajos intensificados en las cárceles mencionadas.

"Es una idea porque no se ha materializado, si se da el proyecto debe ser viabilizado por el Congreso, hay que tener en cuenta que falta mucha infraestructura para albergar a los reos que están hacinados en los penales", precisó.