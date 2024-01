Martín Vizcarra regresa a Lima y sigue en modo "Tiktoker"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, regresó a Lima luego de haber viajado a la región de Moquegua - con autorización del Poder Judicial (PJ)- para cumplir con una serie de actividades laborales.

A su regreso a la capital, el exmandatario retomó su faceta de "Tiktoker", y compartió con sus seguidores algunos aspectos de su vida personal, como sus gustos culinarios y sus deportes preferidos, entre otros.

"A mí me gusta mucho la comida criolla, pero si me dan a elegir un plato, ni hablar, para mí, el arroz con pato es mi comida favorita [...] yo he practicado muchos deportes en mi vida desde el colegio, me gustaba mucho el fútbol, el básquet, pero si yo tengo que escoger un deporte es el frontón", dijo.