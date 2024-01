Patricia Chirinos volvió al Perú: "He regresado como me comprometí"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, regresó al Perú tras permanecer durante un mes en España, país a donde viajó tras denunciar previamente que la Fiscalía allanaría su vivienda y su despacho congresal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la también presidenta de la Comisión de Defensa señaló que regresó "más fuerte" y dispuesta a seguir luchando contra la "mafia caviar".

"Queridos compatriotas, aquí estoy, he regresado como me comprometí, como lo tenía programado desde un principio, todo lo que los enemigos de la patria se inventaron, que me había fugado o que me ponía a buen recaudo era mentira", dijo.

"Ya conocemos bien cómo actúan estos mafiosos caviares, sabemos que solo buscan atacar, perseguir y desacreditar siempre con mentiras [...] todavía hay mucho camino que recorrer, muchas batallas que disputar [...] no voy a descansar en mi lucha", sostuvo.