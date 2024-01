Comisión de Ética votará informe final contra Juan Carlos Lizarzaburu en 2 semanas

El congresista y presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, anunció que el informe final contra el legislador Juan Carlos Lizarzaburu, acusado de emitir comentarios sexistas contra su colega Patricia Juárez, será sometido a votación dentro de dos semanas.

En declaraciones a la prensa, el también parlamentario de Avanza País recordó que el Reglamento del Código de Ética ha tenido cambios que han permitido mayor celeridad en este tipo de procesos.

"Hace pocos meses se aprobó modificaciones al Código de Ética Parlamentario, en ese sentido, existe el tema de la flagrancia y este es el primer caso en flagrancia que estamos viendo, por lo tanto, ya no es el procedimiento que dura 3 meses, lo hemos hecho en tiempo récord y en un plazo máximo de 10 días o 2 semanas se estará votando el informe final", dijo.

MÁXIMA SANCIÓN

Durante la sesión de la Comisión de Ética que se realizó el día de hoy para discutir el informe final contra Lizarzaburu, la congresista Patricia Juárez pidió "la máxima sanción" contra su colega de bancada.

"Durante mucho tiempo he escuchado muchos comentarios hacia las mujeres, hacia su cuerpo, hacia su físico, hacia lo que se hicieron y lo que no se hicieron [...] creo que esas cosas deben de terminar, estos hechos afectan tanto la dignidad de una persona que creo yo que deben ser situaciones que sirvan de ejemplo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, por lo menos, en el ámbito del Congreso, por eso creo que debe darse la máxima sanción", sostuvo.