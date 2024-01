Kelly Portalatino denuncia penalmente a periodista que le hizo una pregunta

La congresista Kelly Portalatino tomó acciones legales, luego que un periodista le hiciera una pregunta. El incidente ocurrió en una reunión con gremios de salud, cuando un periodista de Chimbote se le acercó para hacerle una consulta, pero en lugar de darle una respuesta solicitó la intervención de la policía.

El personal detuvo al reportero y no permitía que se acerque a la parlamentaria. Cuando el reportero le hizo la pregunta, la congresista respondió: “Le digo públicamente. Le estoy mencionando que no termina la audiencia pública y Kelly Portalatino no se va esconder de la prensa, voy a dar conferencia de prensa. Estoy en audiencia pública, respete, la población no se va”, sin responder a la pregunta.

El comunicador William Torres terminó siendo denunciado penalmente por la legisladora, pese a que no se ven agresiones contra la funcionaria, sin embargo, el personal policial lo empujó varias veces para que no se acerque a la congresista.

“PEDRO CASTILLO ES EL LEGÍTIMO PRESIDENTE”

Cabe destacar que previamente, la congresista Portalatino de Perú Libre, en una reunión anterior con el gremio de salud, afirmó que Pedro Castillo era el presidente legítimo y legal, pese a su destitución el pasado 7 de diciembre por el Congreso de la República tras ser acusado de intento de golpe de Estado.