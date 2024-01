Vladimir Cerrón: "Cuatro países me ofrecieron asilo pero seguiré en Perú"

Pese a la intensa búsqueda que desarrollan las autoridades, Vladimir Cerrón continúa en la clandestinidad, eludiendo desde hace más de tres meses una condena efectiva que le impuso el Poder Judicial por el Caso “Aeródromo Wanka”. Pero el estar prófugo no le impide manifestarse mediante las redes sociales, y esta vez, más audaz, brindó una amplia entrevista al diario Correo.

“Yo me entregaría a la justicia, pero no a la injusticia (…) en esta última sentencia se violan todos mis derechos (...) se me sentencia por un proyecto de aeródromo donde el Estado no invirtió un solo centavo, lo que ellos persiguen es inhabilitarme (…) A mí el sistema me ha percibido como una amenaza política y al partido (...) el fin es inhabilitar la figura política y proscribir al partido para borrarlo del mapa”, declaró enfático.

Dijo también que se encuentra en el Perú: “No estoy fuera del país, ni pienso estarlo, porque la lucha política del partido es aquí en nuestra patria, aunque le agradezco a cuatro países hermanos que se han interesado en querer ayudarnos para salvaguardar nuestra integridad, respetuosamente les hemos agradecido y no hemos tomado esas ofertas”, señaló, al ser preguntado que naciones le ofrecieron asilo respondió “No puedo especificar cuáles son por las razones que se conoce (...)”.

CANDIDATO PRESIDENCIAL

Por otro lado, Cerrón Rojas dijo que su organización política tiene probabilidades de nuevamente llegar a Palacio de Gobierno: “Perú Libre tiene grandes posibilidades de poder llegar nuevamente a la presidencia de la República y con candidato propio a diferencia de la experiencia anterior. Y eso es lo que le preocupa al adversario político que controla el sistema estatal en el país”.

Consultado si debido a su situación no puede ser candidato presidencial, quién lo sería? manifestó: Eso el partido va a tener que debatirlo para no tener las desagradables experiencias que hemos tenido con Pedro Castillo y Dina Boluarte. El gran error del partido es no haber llevado a una asamblea general extraordinaria para debatir la fórmula presidencial y eso lo asumo como autocritica.