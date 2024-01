Rosselli Amuruz sobre contratación de allegados a Paul García: "Hay que investigar"

La congresista y tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Rosselli Amuruz, se pronunció tras la difusión de unas fotografías en las que se le ve acompañada del exparlamentario Paul García, con quien festejó el recibimiento del año nuevo en New York, Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa, la legisladora de Avanza País confirmó que mantiene una relación sentimental con el político, pese a que anteriores ocasiones lo había negado.

“Es la única vez que voy a hablar sobre un tema personal. Es la primera vez que dan tanta importancia a un tema íntimo de una política. En efecto, él estuvo en Nueva York y yo también. Actualmente, somos pareja”, indicó.

SOBRE CONTRATACIÓN DE ALLEGADOS

Sobre la investigación en su contra por contratar personas allegadas a Paul García Oviedo, entre ellas su hermana, la parlamentaria indicó que las diligencias por parte del Ministerio Público esclarecerán el caso.

“El caso está en la Fiscalía, hay que respetar su competencia hoy por hoy. Yo siempre he dicho, hay que investigar. Se me cuestiona por supuesta negociación incompatible, yo me siento con toda la tranquilidad porque si no fuera así no diría que hoy mantengo una relación con él”, sostuvo.