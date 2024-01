Patricia Benavides arremeter contra la JNJ y la Fiscalía: “Basta de persecución y cacería política”

La exfiscal de la nación, Patricia Benavides, reapareció públicamente para cuestionar nuevamente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que la suspendió de manera provisional por seis meses debido a una falta grave, luego de ser señalada como cabecilla de una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público.

En un video recientemente publicado señalo: “Ha transcurrido más de un mes desde que me iniciaron el llamado procedimiento disciplinario inmediato. Y casi un mes de la abusiva suspensión de todos mis cargos. Pero, ciudadanos, háganse una pregunta: ¿Qué acto de investigación ha realizado la Junta Nacional de Justicia? Ninguno”, inició su discurso Benavides Vargas.

Seguidamente, Benavides afirmó que el equipo especial contra la corrupción del poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto, no ha encontrado pruebas que la incriminen en actos de corrupción. Además, hizo hincapié en que la JNJ carece de testigos que la acusen de liderar una red criminal dentro de la Fiscalía.

“Solo documentos que seguramente o quizás le estén entregando los fiscales a cargo de la señora Marita Barreto. Si esto fuese verdad sería gravísimo porque son documentos obtenidos sin la mínima garantía de contradicción o defensa”, mencionó.

“CACERÍA POLÍTICA”

Finamente, en su discurso, la exfiscal de la nación hizo un llamado a la Junta Nacional de Justicia para que cese la persecución y la consideró una cacería política en su contra. Asimismo, exigió el respeto al debido proceso en su caso.

“Basta de una persecución y cacería política. Jamás en mis 28 años de carrera he pisoteado los derechos fundamentales de ninguna persona. Por ello, aún como fiscal suprema y ciudadana peruana, exijo a la Junta Nacional de Justicia el respeto al debido proceso y se me inicie las investigaciones que correspondan para hacer uso de mi derecho a la defensa, lo que hasta el día de hoy no ha ocurrido”, acotó.