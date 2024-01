Mercedes Aráoz: Existe falta de liderazgo por parte de Alex Contreras en el Ministerio de Economía

En medio de un panorama sombrío en la economía, se produjo una crisis en el Ministerio de Economía tras conocerse las reuniones que sostuvo la presidenta Dina Boluarte con dos exministros de Economía, Luis Carranza y José Arista.

A la recesión se suma, se suma una caída en la inversión privada de 7.3%, y un cierre del 2023 con 3,4 % de inflación, señales que para la expremier Mercedes Aráoz demostraría falta de liderazgo por parte de Alex Contreras al mando de la cartera de economía.

“Este es un trabajo en equipo y el trabajo es del ministro de Economía y en ese sentido necesita tener el apoyo de los ministros de Transportes, de Comunicaciones, de Producción, de Agricultura, en fin de todos Energía y Minas, en particular que demuestren que estamos avanzando de una manera más acelerada”, dijo.

MALA ADMINISTRACIÓN DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE

Según Aráoz, esta situación al interior del gabinete responde a una mala administración de la presidenta Dina Boluarte y una falta de preparación del ministro Contreras. “Yo me imagino que ella no ha sabido administrar el tema, si ella quería buscar un nuevo ministro, consultar con economistas, lo puede hacer, está en todo su derecho como presidenta de la República […] aquí hay un tema de que no saben cuál es su rol”, agregó.