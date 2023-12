Patricia Chirinos acusa a Vizcarra de liderar "mafia caviar", pero confiesa que no tiene pruebas

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos Venegas, brindó una entrevista para un medio de España, país a donde viajó hace unos días, tras denunciar que iban a ordenar su detención preliminar, en el marco del caso "la fiscal y su cúpula de poder".

En dicha entrevista, la parlamentaria - quien es acusada de ser una presunta operadora de una red criminal que estaría liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides - aseguró que el expresidente Martín Vizcarra lidera una "mafia caviar".

"Hemos señalado directamente, como líder de esta mafia caviar al señor Vizcarra, al expresidente de la República, el cual también tiene una acusación constitucional", manifestó Chirinos Venegas.

No obstante, al ser consultada sobre si está acusando al exmandatario de ser el responsable de la suspensión de Benavides Vargas, la legisladora confirmó ello, pero confesó "aún no tiene pruebas": "prácticamente es así, no tengo pruebas en este momento pero las tendré", sostuvo.