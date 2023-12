Dina Boluarte sobre Vladimir Cerrón: “supongo que hay dentro de la PNP” quienes protegen a prófugos

La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue consultada sobre los prófugos de la justicia Vladimir Cerrón y Juan Silva por la prensa durante una actividad oficial en Carabayllo. En sus declaraciones, la mandataria les solicitó a dichos investigados que se pongan en manos de las autoridades y no descarta que existan malos efectivos policiales que le estén brindando apoyo.

“Le diría más bien a aquellas personas que deben dar cuentas a la justicia que se pongan a derecho. Creo que es lo más loable de una persona, más aún cuando es secretario general de un partido político de donde yo he salido y siempre creo que las personas debemos responder ante la justicia”, dijo a la prensa en respuesta a las consultas sobre la búsqueda de dichos prófugos.

La jefa de Estado aseguró que la Policía Nacional del Perú se encuentra emprendiendo una búsqueda activa de estas personas en coordinación con el Poder Judicial y no descarta que exista personal policial protegiéndolos.

“Yo supongo que hay algunos dentro de la policía, algunos que puedan estar -no estoy asegurando- dando cierta protección a estos señores. A esos malos policías, decirles que se ponga en contacto con la policía que sí los están buscando para que pongamos a los señores perseguidos por la justicia y ponerlos a derecho como corresponde”, indicó.

PRÓFUGOS

Como bien se sabe Vladimir Cerrón ha sido condenado con prisión efectiva, y el exministro Juan Silva, prófugo de la justicia por tener una orden de 36 meses de prisión preventiva. La mandataria señaló que hay sospechas de que este último se encuentra en Venezuela.

ESTADO DE EMERGENCIA

La mandataria se incomodó al ser consultada sobre la efectividad del estado de emergencia en ciertos distritos del país y aclaró que no existe el ‘plan Boluarte’.

“Primero, señorita de Latina, le voy a agradecer que el ‘plan Boluarte’ no existe. Si en algún momento emotivo lo dijo el premier, creo que el premier ya te rectificó. A la prensa le voy a agradecer que no insista en lo que rectificamos”, dijo con visible incomodidad, solicitando a la prensa “brindar noticias en positivo y no en negativo como esta que usted me acaba de preguntar”.