José Balcázar sobre reunión para que Fiscalía contrate a su nuera: "¿Cuál es el problema?”

El congresista por Perú Bicentenario, José María Balcázar, reveló que entregó el curriculum de su nuera; es decir, la esposa de su hijo, madre de su nieto, a Jaime Villanueva, alias ‘El Filósofo’ para que ella sea contratada en el Ministerio Público.

Tras esta confesión, el parlamentario respondió ante un medio local y sostuvo que no ve cuál es el problema en su comportamiento. “¿Cuál es el problema? Si mañana me recomienda me pide usted que le recomiende como periodista ante Relaciones Exteriores, lo recomiendo, tenga una mente más amplia, pues”, dijo.

FALTA GRAVE AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL PARLAMENTO

Por su parte, Ivan Lanegra, secretario general de la Asociación Civil de Transparencia, sostuvo que estas declaraciones son una confesión de una falta grave al código de ética parlamentario. “Hay que recordar que el congresista viene del sector público, ha sido juez, entonces debería tener algún conocimiento sobre la materia, la otra cuestión que podría estar ocurriendo es la sensación de impunidad”, explicó.

EL CASO

Cabe resaltar que la nuera del congresista, Scarlett Gálvez fue contratada por el Ministerio Público tras las reuniones de José María Balcázar con asesores de Patricia Benavides en los meses de agosto y septiembre del 2022, sin embargo, el Ministerio Público informó que la abogada no logró el cargo. Dieciocho días después de su nombramiento, una nueva resolución dejó sin efecto su contratación.