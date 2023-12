Shimabukuro ratifica su negativa a declarar ante el Congreso: "Tengo derecho de declararme en rebeldía"

El exasesor durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, se pronunció luego de su accidentada participación en la sesión de la Comisión de Defensa, donde protagonizó un altercado con la presidenta de dicho grupo de trabajo, Patricia Chirinos.

En entrevista para RPP Noticias, el investigado por el caso "Gabinete en la Sombra", explicó las razones por las que decidió guardar silencio ante el grupo parlamentario presidido por Chirinos Venegas, a quien cuestionó por sus investigaciones en el Ministerio Público.

"Es que esas preguntas ya me las han preguntado en la Fiscalía (...) tengo el derecho de guardar silencio, en declararme en insurgencia y rebeldía ante un poder que no lo considero poder del Estado", dijo. "No quise responder. Ya hice mis declaraciones, todas las preguntas que me han hecho y más preguntas ante la Fiscalía. Ya está en una carpeta fiscal reservada", dijo.

SOBRE FRAY VÁSQUEZ

Asimismo, Shimabukuro descartó que Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo Terrones, haya viajado en el avión presidencial para fugar del país en junio de 2022.

"Fray Vásquez Castillo nunca viajó con nosotros y eso se demostró porque la Fiscalía luego fue a intervenir el Grupo Aéreo N° 8, pidió las cámaras de seguridad y nunca estuvo Fray Vásquez, estuvieron otros sobrinos", sostuvo.