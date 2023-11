"¡Cállese la boca!": Patricia Chirinos a Henry Shimabukuro por decir que ella es operadora de fiscal Benavides

En respuesta a la citación del Congreso de la República, el empresario Henry Shimabukuro Guevara se presentó este jueves 30 de noviembre ante la Comisión de Defensa, presidida por la legisladora Patricia Chirinos.

Durante la sesión, Shimabukuro -investigado por aportar de la campaña de Dina Boluarte y señalado como integrante del ‘Gabinete en la Sombra’ del Gobierno de Pedro Castillo- afirmó que su reciente detención era “cortina de humo para distraer la atención de los cuestionamientos hacia Patricia Benavides", en el marco del caso 'Fiscal y su Cúpula del Poder', que sindica a Benavides Vargas como la líder de una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

Cuando Chirinos Venegas le concedió la palabra a Shimabukuro para responder por sus vínculos con el exmandatario Castillo, él declaró que no emitiría declaración ni descargo alguno en su condición de testigo.

“Solamente puedo alegar que no puedo responder ninguna pregunta, ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal con la señora Patricia Benavides”, indicó el empresario.

En esa línea, Shimabukuro Guevara invocó su derecho a guardar silencio, amparándose en la Constitución, y mencionó la investigación contra la fiscal de Nación, en la cual la legisladora de Avanza País ha sido señalada como operadora política, según chats revelados. Ante estas afirmaciones, la parlamentaria arremetió contra él, recordándole que comparecía en calidad de detenido.

“Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuatro oportunidades. Y no le voy a permitir, señor Shimabukuro, o como se llame, que me falte el respeto, así que cállese la boca. Y conteste nada más las preguntas que se le van a hacer”, replicó la congresista.

En un intento de intervenir, el abogado de Shimabukuro fue detenido por Chirinos, quien ofuscada, reiteró que no había autorizado al letrado para hablar.