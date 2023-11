Ministro de Defensa asegura que respetarán la decisión del PJ sobre caso de Alberto Fujimori

El Ministro de Defensa, Jorge Chávez, se pronunció respecto a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) en relación al indulto del expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

En sus declaraciones a la prensa, afirmó que desde el Poder Ejecutivo respetarán lo que establezca el Poder Judicial, puesto que a través de su independencia y autonomía debe tomar la decisión, la cual dependerá del juez de Ica quien está a cargo del caso.

Por otro lado, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, insistió en que el expresidente Alberto Fujimori debe ser liberado, argumentando que así lo establece la resolución del Tribunal Constitucional.

Castillo, además hizo hincapié en que la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) es ideológica, razón por la cual la bancada fujimorista no la considera.

En la misma línea, la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, opinó que también se debería otorgar la libertad a Alberto Fujimori debido a su avanzada edad. Además, expresó su deseo de que esto se concrete en las próximas horas.

RECHAZA LIBERACIÓN

Por su parte, el congresista Jaime Quito, representante de las bancadas de izquierda, se mostró en contra de la liberación del expresidente Alberto Fujimori. El parlamentario no agrupado señaló que el documento presentado por el Tribunal Constitucional no establece en ninguna parte su liberación y, por ende, considera que no se le debería otorgar la libertad.