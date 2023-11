Josué Gutiérrez sobre su viaje a Panamá: "Estaba planeado desde hace varios días"

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, indicó que su viaje a Panamá ya estaba programado para los días en los que se desató el escándalo de una presunta red criminal dentro del Ministerio Público.

"Viajé a Panamá debido a una invitación del presidente de la FIO para suscribir el convenio de la cooperación andina y discutir temas de incidencia e inversión a nivel latinoamericano", precisó.

Seguidamente, criticó la investigación en la que se involucra a su persona, a la fiscal de la nación y a su asesor, quien se encuentra actualmente encarcelado.

"En los chats se habla de un candidato que están apoyando, no se habla de mí. Además, cuando fui elegido, me indicaron que jamás me permitirían ser presidente de la Junta Nacional de Justicia", afirmó.

NO RENUNCIARÁ A SU CARGO

Esta mañana, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, dijo que no renunciará al cargo y que los chats difundidos pese a que el sindicato de la Defensoria pidió que diera un paso al costado.