Edwin Martínez asegura que nunca conversó con asesor de Patricia Benavides: "No conozco a ninguno de ellos"

Edwin Martínez, congresista del partido Acción Popular, ha negado rotundamente cualquier relación con Jaime Villanueva, quien hasta hace poco ejercía como asesor de la fiscalía y actualmente se encuentra bajo arresto.

El legislador afirmó que no conoce a los asesores y que no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte del Ministerio Público en relación a la investigación que enfrenta por lavado de activos, donde se solicita una pena de 11 años de prisión en su contra.

"He tenido conocimiento de estas conversaciones en las que al parecer se pregunta si me reuniría con tres congresistas, incluyéndome a mí. Nunca he tenido ningún diálogo con algún asesor de la Fiscalía de la Nación. Además, no conozco a ninguno de ellos, por lo que no veo razón para sentirme involucrado en algo que ha sido mencionado de manera errónea o intencionada. Nadie ha hablado conmigo al respecto", declaró a RPP.

DEBE DAR UN PASO AL COSTADO

Seguidamente, el parlamentario precisó que Patricia Benavides, debería apartarse voluntariamente de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Estas declaraciones surgieron después de la divulgación de conversaciones en las que se menciona a legisladores, incluyendo a Martínez, en presuntas coordinaciones para votaciones específicas, como la designación del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.