Carlos Bruce respalda ley que otorga beneficios a reos con delitos menores

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, se mostró a favor de la medida aprobada por el Gobierno para darle libertad a los delincuentes con penas menores de 10 años, aunque pidió tener cuidado con quienes salgan a las calles.

“Hay que tener cuidado que sean delitos no graves. No podemos darle libertad cuando ha puesto en peligro la vida de otra persona. A esas personas no se la puede liberar”, sostuvo la autoridad en diálogo con 24 Horas.

Bruce también saludó la designación del nuevo ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, y pidió darle un tiempo prudente para que pueda ofrecer al país un plan para combatir la delincuencia y la criminalidad.

ARMAS PARA LOS SERENOS

El alcalde de Surco también se mantiene firme en su postura de dotar a los serenos de armas para poder hacerle frente a la delincuencia al considerar que se necesita proteger a los agentes que se enfrentan a delincuentes.