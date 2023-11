Madre de Vladimir Cerrón defendió a su hijo en instalaciones del Congreso

Bertha Rojas, madre del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, utilizó las instalaciones del Congreso de la República para defender a su hijo, asegurando que el líder del partido Perú Libre es un perseguido político.

“Él no está prófugo, sino que está conservando su vida porque corre peligro, nadie me puede garantizar que a mi hijo no lo van a matar, quién habla también está perseguida”, sostuvo la madre de Cerrón Rojas.

Al respecto, el congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, cuestionó que se permita este tipo de discursos en las instalaciones del Palacio Legislativo a personas que no son congresistas.

INVESTIGAN A MADRE DE CERRÓN

Bertha Rojas es investigada por el presunto delito de lavado de activos. De hecho, el Poder Judicial ordenó en el 2022 la incautación de 3 millones de soles que junto a Cerrón tenían registrados en diferentes cuentas.