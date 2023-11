Congresista Vivian Olivos tras amenaza de extorsionadores: “No puedo vivir tranquila”

La congresista Vivian Olivos aseguró que no puede vivir tranquila debido a las constantes amenazas que recibe por parte de extorsionadores, quienes le exigen la suma de 10 mil soles para no atentar contra su vida ni la de su familia.

“Quiero decir que al igual que todos los peruanos me siento totalmente acosada, me siento mal, porque no puedo vivir tranquila. Desde el 24 de agosto vengo recibiendo amenazas a mi celular”, declaró la parlamentaria al noticiero 24 horas.

Según el testimonio de la legisladora, detrás de estas amenazas estaría una organización criminal brasileña que habría ingresado al Perú para extorsionar no solo a políticos, sino también a futbolistas como el defensor Oliver Sonne.

EXIGEN CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES

Ante esta delicada situación, la congresista Vivian Olivos hizo un llamado a la Policía Nacional para darle celeridad en las investigaciones sobre su caso para identificar y capturar a los delincuentes detrás de estas amenazas y extorsiones.