Alberto Borea: Un Senado daría al Perú la tranquilidad para que las leyes no sean “atolondradas”

Con 93 votos a favor, 28 votos en contra y una abstención, el Pleno del Congreso de la República apruebo el retorno a la bicameralidad (Cámara de Diputados y Senadores) y reelección parlamentaria.

Al respecto, el constitucionalista Alberto Borea señaló que un Senado le podría dar al Perú la tranquilidad para que las leyes no sean “atolondradas” en el contexto de que el Congreso actual no ha cumplido con las expectativas de la ciudadanía.

"Lo importante es como se está recomponiendo el sistema político, los partidos no ha sido bien pensados lamentablemente ya que no se ha contribuido a consolidarlos sin a desmoronarlos debido a que no se hace escuela dentro de ellos [...] es paso adelante y los peruanos deberíamos de apoyarlo, lo que necesitamos son leyes en conjunto", sostuvo en entrevista con 203 en 24 Horas.

CÁMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

Sobre el artículo 117 del proyecto que plantea el retorno a la bicameralidad donde se expone que no se puede disolver la Cámara de Senadores señaló que esta medida garantizaría el funcionamiento del Poder Legislativo.

"Eso nos garantiza que siempre va a ver un Poder Legislativo además con gente menos impulsiva que la Cámara de Diputados y aleja de la posibilidad de que cualquiera piense que por haber disuelto la Cámara de Diputados puede hacer lo que le da la gana por la vía de Decretos Legislativos", explicó.